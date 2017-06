Irischer Außenminister verurteilt Londoner Anschlag als «barbarisch»

Dublin (dpa) - Irlands Außenminister Charles Flanagan hat die «feigen und barbarischen Attacken» in London verurteilt. Sein Land stehe Großbritannien bei, sagte Flanagan am Sonntag in Dublin.



Terroristen hatten am Samstagabend in London bei Attacken auf der London Bridge und am nahe gelegenen Borough Market mindestens sechs Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt.