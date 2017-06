Iran verurteilt Terroranschlag in London

Teheran (dpa) - Der Iran hat den Terroranschlag in London scharf verurteilt und den Familien der Opfer sein Beileid ausgesprochen. «Der Anschlag in London und die anderen Anschläge in den letzten Tagen sind ein ernsthaftes Warnsignal», sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Sonntag. Die Ausrottung des Terrorismus sei laut Ghassemi eine «globale Notwendigkeit» und erfordere daher auch eine globale Zusammenarbeit. Dieses Ziel sollten einige Regierungen nicht für kurzfristige politische Ziele opfern, so der Sprecher in einer Presseerklärung.