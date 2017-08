IOC-PrÃ¤sident Bach zu Skandal in Russland: Â«Mutige EntscheidungenÂ»

London (dpa) - Präsident Thomas Bach hat Vorgehen und Aufarbeitung des Internationalen Olympischen Komitees im russischen Doping-Skandal nach einer gemeinsamen Sitzung mit dem Leichtathletik-Weltverband verteidigt. «Die IAAF ist in einer speziellen Situation hat spezielle Maßnahmen ergriffen und mutige Entscheidungen getroffen», sagte er nach dem Treffen am Freitag in London. Das IOC habe diesen Weg von Anfang an unterstützt.



Die IAAF hatte nach der Enthüllung eines systematischen Dopings im November 2015 den russischen Leichtathletik-Verband RUSAF suspendiert und das Land von den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro ausgeschlossen. Das IOC hatte darauf verzichtet und nur einzelne Athleten aus Russland ausgeschlossen.