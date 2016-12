IOC begrÃ¼ÃŸt Biathlon-Entscheidung:Â Â«Im EinklangÂ»

Lausanne (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee hat die Entscheidungen des Biathlon-Weltverbandes IBU in der Affäre um Staatsdoping in Russland gut geheißen. «Das IOC begrüßt die Entscheidung. Sie steht im Einklang mit den Empfehlungen des Olympic Summit und des IOC-Vorstandes», teilte ein IOC-Sprecher am Donnerstag mit.



Zwei Olympia-Starter von Sotschi waren zuvor durch den IBU-Vorstand vorläufig gesperrt worden. Namen wurden allerdings nicht genannt. Der Biathlon-Weltverband leitete zudem «formelle Untersuchungen» gegen Russlands Verband und 29 der im McLaren-Report genannten Sportler ein. Auf ihre Suspendierung wurde zunächst verzichtet. 31 russische Skijäger waren zuvor im McLaren-Report als dopingverdächtig genannt worden. Außerdem gaben die Russen selbst Donnerstag den Biathlon-Weltcup im März in Tjumen sowie die Junioren-Weltmeisterschaft an den Weltverband zurück.