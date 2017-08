Interbanken-Kurse und Metallnotierungen

Hamburg (dpa) -



Interbankenkurse: (Mittelkurs) US-Dollar 0,8501 Euro Pfund Sterling 1,1088 Euro Schweizer Franken 0,8733 Euro



Kupfer (DEL-Notiz) 540,24-542,89 Euro Blei in Kabeln 224,02 Euro



(DEL-Notierung auf der Grundlage der Meldungen ihrer höchsten und niedrigsten Kaufpreise durch 16 Kupferverarbeiter und Kupferbeisteller)



Metallnotierung Kupfer (MK) - 639,61 Euro/100 kg MP 58-Notiz (Messingpreis) - 500,00 Euro/100 kg Grade A Kupfer an LME - 6.352,00 US-Dollar/t Zink an LME - 2.792,00 US-Dollar/t



Messing MS 58 Nr. 1 - 505,00-522,00 Euro/100 kg Metallbasis MS 63 Draht - 538,00-540,00 Euro/100 kg



Zinn 99,9 Prozent - 1.751,18-1.752,03 Euro/100 kg * Aluminium 99,7 Prozent - 159,82-159,86 Euro/100 kg *



Gold (1,0 Kilogramm) 34.377,00 Euro



Silber (1,0 Kilogramm) 448,86 Euro Platin (1,0 Kilogramm) 26.313,00 Euro Palladium (1,0 Kilogramm) 24.113,00 Euro



* Vortagesstand



Quelle: Reuters/oraise Stand: 4.08.2017 16:15 Uhr



dpa yyzz s5 akn