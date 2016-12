Innenminister in Mainz kritisiert Seehofer: Â«UnanstÃ¤ndigÂ»

Mainz (dpa) - Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hält die Kritik von CSU-Chef Horst Seehofer an der Flüchtlingspolitik für «unanständig». «Das war auch ein ziemlich brutaler Angriff auf die Kanzlerin (Angela Merkel)», sagte Lewentz der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.



Seehofer hatte nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt eine Überprüfung und Neujustierung der Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik gefordert. Ein Lastwagen war am Montag in Berlin in einen Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz gerast. Zwölf Menschen starben, rund 50 wurden teils schwer verletzt. Als Täter verdächtigen die Behörden den 24-jährigen Tunesier Anis Amri, nach dem gefahndet wird.