In MÃ¼nchen lÃ¤uft der Countdown zur Wiesn - Schlechte Wetterprognose

München (dpa) - Am Samstag heißt es in München wieder «Ozapft is». Um 12.00 Uhr will Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das erste Fass Bier anzapfen und damit das Oktoberfest eröffnen. Ausgerechnet für den Anstich ist allerdings mieses Wetter angesagt: Regen und kühle Temperaturen. Regenschirme dürfen die Besucher mitnehmen, auch wenn Rucksäcke und große Taschen aus Sicherheitsgründen verboten sind.



Wiesn-Chef Josef Schmid (CSU) hatte beim traditionellen Rundgang nochmals bei der Sicherheit vom «Thema der Stunde» gesprochen. Er rief die Besucher des Volksfestes zur Ruhe auf: Sie sollten nicht jede Mitteilung in sozialen Medien glauben, sondern sich an die offizielle Smartphone-App Katwarn und den Twitter-Account der Polizei halten. Dort gebe es verlässliche Nachrichten, sagte der Zweite Bürgermeister. Er betonte erneut, es gebe keinerlei Hinweise auf eine konkrete Gefährdung.