IAAF-Chef Coe zur WM-Sicherheit: Â«Alles MenschenmÃ¶gliche tunÂ»

London (dpa) - IAAF-Präsident Sebastian Coe ist überzeugt, dass alles für die Sicherheit der Teilnehmer und Zuschauer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London getan wurde. «Alles Menschenmögliche wird gemacht», sagte der Chef des Weltverbandes einen Tag vor Beginn der WM-Wettkämpfe am Freitag auf einer Pressekonferenz zur Terrorgefahr. «London ist eine Stadt, die mit solchen Problemen umgehen kann.» Bei der WM werden mehr als 2000 Athleten aus rund 200 Ländern an den Start gehen.



Für die WM-Wettkämpfe an zehn Tagen in 48 Disziplinen sind rund 700 000 Tickets verkauft worden, mehr als für jeden der seit 1983 ausgetragenen Welttitelkämpfe zuvor. «Wir sind sehr aufgeregt, fünf Jahre nach den Sommerspielen 2012 mit der WM wieder im Olympiastadion zu sein», sagte Coe.