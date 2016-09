Hollande: Frankreich kann Europa nicht alleine verteidigen

Bratislava (dpa) - Frankreich mahnt die Europäer zur gemeinsamen Verteidigung. Präsident Francois Hollande sagte am Freitag in Bratislava: «Frankreich leistet die größten Anstrengungen für die europäische Verteidigung, aber es kann nicht alleine stehen, es will nicht alleine stehen.»



Man wolle gemeinsam mit Europa innerhalb der bestehenden Bündnisse - also mit der Nato und den USA - die Verteidigung des Kontinents sichern. «Jeder sollte wissen: Wenn die Vereinigten Staaten sich entscheiden sollten, auf Distanz zu gehen, muss Europa in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen», fügte Hollande hinzu.



Er äußerte sich vor dem Treffen der bleibenden 27 EU-Staaten ohne Großbritannien in Bratislava. Zusammen mit Deutschland hatte Frankreich zuletzt eine Initiative zur engeren Verteidigungszusammenarbeit gestartet. Unter anderem soll ein gemeinsames Hauptquartier für EU-Missionen entstehen.