Hollande: EU muss Vertrauen der BÃ¼rger zurÃ¼ckgewinnen

Bratislava (dpa) - Frankreichs Präsident François Hollande setzt auf die Themen Sicherheit, außenpolitische Stärke und neue Jobs, um das Vertrauen der Bürger in Europa zurückzugewinnen. Dies seien die Punkte auf der Agenda von Bratislava, sagte Hollande am Freitag zum Auftakt des informellen Treffens von 27 EU-Staaten in der slowakischen Hauptstadt.



Dort beraten am Freitag die Staats- und Regierungschefs ohne Großbritannien die Zukunft der Europäischen Union nach dem Brexit-Votum vom Juni. Die Union steckt wegen des angekündigten Ausscheidens der Briten, aber auch wegen eines Dauerstreits unter anderem über die Flüchtlings- und Wirtschaftspolitik in einer schweren Krise. Zentrale Themen sollen nach einem Vorschlag von Gipfelchef Donald Tusk die Grenzsicherung, die Abwehr von Terror und die Überwindung der Wirtschaftsflaute sein.