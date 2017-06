Hockey-Herren nach 2:2 gegen Indien bei Turnier weiter sieglos

Moers (dpa) - Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Herren ist bei dem Drei-Nationen-Turnier in Moers auch im zweiten Spiel sieglos geblieben. Das ersatzgeschwächte Team von Bundestrainer Stefan Kermas kam am Samstag nicht über ein 2:2 (1:0) gegen Champions-Trophy-Vize Indien hinaus. Zwei Tage zuvor hatte die DHB-Auswahl bereits eine 2:5 (1:2)-Niederlage gegen den Olympia-Zweiten Belgien kassiert.



Der Bundestrainer war dennoch zufrieden. «Das war nicht nur ergebnistechnisch eine klare Verbesserung zum letzten Spiel. Wir hatten viel weniger Schwächephasen, konnten so unser Spiel besser durchsetzen und hätten hinten raus sogar gewinnen können», sagte Kermas. Niklas Wellen (13. Minute) und Tobias Hauke (52.) erzielten die Tore für das DHB-Team, das auf die Nationalspieler von Rot-Weiss Köln verzichten muss. Der Meisterschaftszweite hat parallel beim Final-Turnier der Euro Hockey League das Endspiel erreicht.



In der nächsten Partie treffen die Deutschen am Sonntag (12.00 Uhr) erneut auf Belgien. Bis zum kommenden Dienstag stehen sich die drei Teams in Moers jeweils zweimal gegenüber.