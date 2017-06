Hockey-Herren feiern ersten Sieg in Moers: 2:1 gegen Belgien

Moers (dpa) - Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Herren hat beim Drei-Länder-Turnier in Moers im dritten Spiel ihren ersten Sieg gefeiert. Einen Tag nach dem 2:2 gegen Indien setzte sich das ersatzgeschwächte Team von Bundestrainer Stefan Kermas am Sonntag gegen Belgien 2:1 (0:0) durch. Constantin Staib (50. Minute) und Tobias Matania (55.) erzielten die Tore für Deutschland, das sich damit für die 2:5-Schlappe im Auftaktmatch an dem Olympia-Zweiten aus Belgien revanchierte.



Das Turnier in Moers, das als intensive Vorbereitung auf die WM-Qualifikation bei der World League im Juli in Johannesburg und auf die Europameisterschaft Ende August in Amstelveen gilt, geht noch zwei Tage weiter. Am Montag (15.00 Uhr) muss Belgien gegen Indien ran, das am Dienstag (11.00 Uhr) letzte deutscher Gegner sein wird.