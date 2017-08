Hitze von Andalusien bis Mallorca

Madrid (dpa) - Große Teile Spaniens schwitzen auch an diesem Wochenende weiter bei sehr hohen Temperaturen. In 30 Provinzen vor allem im Süden und Osten des Landes herrsche noch immer Alarmstufe, berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press am Samstag unter Berufung auf das nationale Wetteramt Aemet. Besonders betroffen seien andalusische Städte wie Córdoba, Granada und Sevilla, aber auch die Hauptstadt Madrid und die Urlaubsinsel Mallorca.



Für Samstag sagten Meteorologen Höchstwerte von 43 Grad voraus, etwa in Córdoba. Nachts sollten die Temperaturen nicht unter 23 Grad sinken. Auch für Sonntag wurden mindestens 41 Grad vorhergesagt, bevor es zu Wochenbeginn leichte Abkühlung gebe: Am Montag sollen demnach «nur noch» 39 Grad erreicht werden.



Auch im sonst an angenehmere Temperaturen gewöhnten Mallorca litten Einwohner und Touristen unter rekordverdächtiger Hitze. Zuletzt waren auf der Baleareninsel sogar höhere Werte gemessen worden als in Andalusien. Besonders schlimm seien aber die Nächte, da die Temperaturen selbst in den frühen Morgenstunden teilweise kaum unter 30 Grad fielen, stöhnten Urlauber.