(Hintergrund - zur NHL-Absage an Olympia 2018 - Wiederholung vom 3.4.) Eishockey-Highlights bei Olympia seit 1998

New York (dpa) - 1998 in Nagano gelang es erstmals, die besten Eishockey-Spieler der Welt aus der nordamerikanischen Profiliga NHL zur Olympia-Teilnahme zu bewegen. Seitdem sorgten die Weltstars für etliche Olympia-Highlights.



1998 NAGANO: Tschechien mit dem heute immer noch aktiven Jaromir Jagr holt trotz etlicher Top-Spieler fast sensationell die Goldmedaille. Die kanadische Startruppe um Wayne Gretzky wird nur Vierter. Auch abseits des Eises wird Spektakel geboten: Nach der Viertelfinal-Pleite gegen Tschechien randalieren die frustrierten US-Profis im Olympischen Dorf.



2002 SALT LAKE CITY: Als Co-Trainer und Exekutiv-Direktor schafft Gretzky doch noch den Olympiasieg im Traumfinale gegen Gastgeber USA. Für eine Sensation sorgt Außenseiter Weißrussland mit dem Viertelfinalsieg gegen Schweden. Deutschland verpasst eine Überraschung beim knappen 2:3 in der Zwischenrunde gegen den späteren Olympiasieger.



2006 TURIN: Das Turnier der schwedischen Superstars um Peter Forsberg, Mats Sundin und den Sedin-Brüdern. In einem hochklassigen Finale bezwingen sie Finnland mit Teemu Selänne 3:2. Vier Jahre nach dem Triumph von Salt Lake City erleben Kanada und Teamleiter Gretzky wieder ein Fiasko: Das 0:2 in einem fantastischen Spiel gegen Russland bedeutet Platz sieben und damit das schlechteste Olympia-Abschneiden Kanadas überhaupt.



2010 Vancouver: Kanadas Auf und Ab geht beim triumphalen Finalsieg gegen die USA weiter. Superstar Sidney Crosby trifft in der Overtime und versetzt die Eishockey-verrückte Nation in kollektiven Jubel. Furios auch Kanadas 7:3 im Viertelfinale gegen Russland.



2014 Sotschi: Kanadas erneuter Triumph wird überlagert vom russischen Fiasko. Die Eishockey-begeisterte Nation scheitert erneut bereits im Viertelfinale gegen Finnland. Staatspräsident Wladimir Putin hatte Gold gefordert und war zum Viertelfinale gar nicht erst gekommen.