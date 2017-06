Heimspiel fÃ¼r Lukas Dauser -Premieren-Titel im Mehrkampf lockt

Berlin (dpa) - Rekordmeister Fabian Hambüchen wird am Dienstag mit einer emotionalen Gala im Berliner Olympiastadion verabschiedet, Titelverteidiger Andreas Toba war nach neunmonatiger Verletzungspause der Star bei der Turnfest-Eröffnung: Nun ist für den Wahl-Berliner Lukas Dauser der Weg zum ersten Mehrkampf-Titel bei deutschen Turnmeisterschaften frei.



«Ich nehme die Favoritenrolle an. Die habe ich mir schließlich hart erarbeitet», sagte der für den TSV Unterhaching startende Vize-Europameister am Barren. Im Weltcup hatte er im Frühjahr mit einem zweiten Gesamt-Rang bereits Freude an seiner neuen Führungsrolle im deutschen Turnteam demonstriert.



Bereits 2005 hatte Dauser in Berlin als 11-Jähriger am Turnfest teilgenommen und mit dem Eltern im Wohnmobil übernachtet. Die Atmosphäre habe ihn damals überwältigt, berichtete er. Nun legt er viel Wert darauf, auch seinen im Vorjahr in Hamburg gewonnenen Titel am Barren gegen seinen Vereinsgefährten Marcel Nguyen zu verteidigen.



«Es gibt ganz klar zwei Favoriten an diesem Gerät», sagte Dauser. «Und ich würde lügen, wenn ich sage, ich will nicht den Titel», unterstrich der Lokalmatador, der vor allen seinen Trainingsgefährten Philipp Herder als Konkurrenten sieht. Der Berliner war bei der EM im rumänischen Cluj-Napoca als Mehrkampf-Zehnter nur drei Plätze hinter Dauser gelandet. «Nach der EM bin ich im Training in ein kleines Loch gefallen. Doch nach drei Bundesliga-Wettkämpfen geht es wieder bergauf - ich bin fit», sagte Dauser.



Der Olympia-Zweite Marcel Nguyen, der schon 13 nationale Titel auf seinem Konto hat, wird nicht in den Kampf um die Mehrkampf-Krone eingreifen. Nachdem er urspünglich einen Start an allen sechs Geräten erwogen hatte, entschied er am Sonntag, nun doch nur an seinen beiden Spezialgeräten Barren und Ringe zu turnen, an denen er echte Titelchancen hat. Er will sich aber dennoch künftig mit Blick auf Olympia 2020 wieder mehr auf den Sechskampf - und damit auch auf das ungeliebte Pauschenpferd - vorbereiten.