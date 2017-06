Â«GZSZÂ»-Star Thomas Drechsel verletzt - aber er dreht

Köln (dpa) - Thomas Drechsel (30), Darsteller aus der RTL-Soap «Gute Zeiten, schlechte Zeiten», hat seine Fans mit einem Foto aus dem Krankenhaus versorgt, aber auch in Sorge versetzt. Zu sehen war der Serienliebling darauf mit einer Schlinge um den Arm und im Rollstuhl. RTL teilte dazu am Sonntag mit: «Thomas Drechsel ist vor zwei Wochen bei einer Fahrradtour unglücklich mit seinem Rad gestürzt und hat sich dabei einen Schlüsselbeinbruch zugezogen.» Der Schauspieler mache seit einiger Zeit sehr viel Sport und müsse damit nach einer Operation vorerst aussetzen. Für «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» drehe er allerdings seit einer Woche wieder und sei in seiner Rolle mit Armschlinge zu sehen. «In der Serie erzählen wir auch, dass es sich bei der Verletzung um einen Schlüsselbeinbruch handelt.»



In Folge 6304 bekommt Lilly (Iris Mareike Steen) einen Anruf von Tuner (Thomas Drechsel), der ihr erzählt, dass er sich beim Besuch der Mutter verletzt hat. Ausgestrahlt werden die Folgen ab 25. Juli.