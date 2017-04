Gouverneur von St. Petersburg: Alle Opfer nach Anschlag identifiziert

St. Petersburg (dpa) - Nach der Explosion in der U-Bahn der russischen Millionenmetropole St. Petersburg sind nach Angaben des Gouverneurs Georgi Poltawtschenko alle Opfer identifiziert worden. Darunter befänden sich drei Ausländer, sagte er der Agentur Tass zufolge am Dienstag. Sie stammen aus den zentralasiatischen Ländern Usbekistan und Tadschikistan sowie aus Weißrussland. Seinen Angaben zufolge sind keine Staatsbürger westlicher Länder unter den Opfern.



Am Montagnachmittag war eine Bombe in einer fahrenden Metro explodiert. Eine zweite Bombe wurde entschärft. Das staatliche Ermittlungskomitee geht von einem Terroranschlag aus. Mindestens 14 Menschen wurden getötet, rund 50 verletzt.