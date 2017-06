Golfprofi Siem verbessert sich am Schlusstag in Schweden auf Platz 8

Skåne (dpa) - Dank einer Aufholjagd am Schlusstag hat sich Golfprofi Marcel Siem beim Europa-Tour-Event in Schweden noch deutlich verbessert. Der Ratinger beendete das mit 1,5 Millionen Dollar dotierte Turnier in Skåne bei Malmö auf dem achten Platz.



Siem benötigte am Sonntag nur 68 Schläge für die 18 Löcher, nach vier Runden kam er insgesamt auf 286 Versuche. Nach der dritten Runde am Samstag hatte Siem noch auf Rang 33 gelegen. Den Sieg sicherte sich Renato Paratore aus Italien mit 281 Schlägen.



Die anderen deutschen Starter Bernd Ritthammer, Florian Fritsch, Alexander Knappe, Sebastian Heisele und Maximilian Kieffer hatten am Freitag nach äußerst mäßigen Leistungen allesamt die Qualifikation für die beiden entscheidenden Runden verpasst.