Gitarre von Metal-Star nach Air-Berlin-Flug tagelang verschollen

Berlin/Kopenhagen (dpa) - Eine wertvolle Gitarre des Frontmanns der Metal-Band Týr, Heri Joensen, ist bei einem Flug mit Air Berlin verschollen und erst nach fast einer Woche wieder aufgetaucht. Die Musiker von den Färöer Inseln waren am 29. Juli auf dem Weg von Italien nach Dänemark in Berlin-Tegel zwischengelandet. Bei der Ankunft in Kopenhagen fehlten plötzlich Gepäckstücke, darunter drei Gitarren der Band. Eines davon wurde schnell wiedergefunden.



Seine Gitarre - Modell Ibanez RG30F7TYR - sei eine Spezialanfertigung mit sieben Saiten, sagte Joensen. Ihren Wert schätzte er auf bis zu 200 000 dänische Kronen (27 000 Euro). Sie sei mit Geld aber nicht zu ersetzen. Weil es sich um ein Einzelstück handele, hielt er einen Diebstahl für wenig wahrscheinlich. «Ich glaube, auch andere haben bei dem Flug ihr Gepäck verloren», sagte Joensen der Deutschen Presse-Agentur.



Air Berlin bemühte sich nach eigenen Angaben, die Angelegenheit schnell zu klären. Man habe auf Facebook versucht, Kontakt zu dem Bandleader aufzunehmen, denn man brauche seinen Namen, unter dem er geflogen sei, sagte eine Sprecherin am Freitag. Heri Joensen ist ein Künstlername. Tage später konnte Joensen am Freitag Entwarnung geben: «Die Gitarren sind wieder da. Aber eine Kiste mit technischer Ausrüstung vermissen wir noch», schrieb er auf Facebook.