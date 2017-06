Gewinnzahlen des Wochenendes, 22. Veranstaltung 2017

Lottozahlen:



Gewinnzahlen: 24 - 31 - 32 - 35 - 37 - 46



Superzahl: 3



Spiel 77: 3 1 8 5 9 2 6



Super 6: 0 0 4 1 5 9



Eurojackpot:



Gewinnzahlen 5 aus 50: 2 - 4 - 17 - 20 - 46



Eurozahlen 2 aus 10: 1 - 8



13er-Wette: - ca. 20.30 Uhr



6 aus 45: - ca. 20.30 Uhr



Glücksspirale: Wochenziehung:



1 (1 stellig) gewinnt 10,00 17 (2 stellig) gewinnt 20,00 252 (3 stellig) gewinnt 50,00 0 520 (4 stellig) gewinnt 500,00 94 881 (5 stellig) gewinnt 5 000,00 740 246 (6 stellig) gewinnt 100 000,00 223 159 (6 stellig) gewinnt 100 000,00



Prämienziehung: 4 284 964 (7 stellig) gewinnt 7500,00 monatlich als Sofortrente 1 550 441 (7 stellig) gewinnt 7500,00 monatlich als Sofortrente



ARD-Fernsehlotterie «Ein Platz an der Sonne»



Wochenziehung: Los-Endziffern:



9 147 347 gewinnt Mercedes Benz A 180 Limousine 7 481 247 gewinnt Mercedes Benz B 180 6 693 029 gewinnt eine Reise in das 4-Sterne «Victor‘s Seehotel Weingärtner» in Nohfelden-Bosen 9 819 148 gewinnt einen 7-tägigen Aufenthalt in dem Klosterhof Premium Hotel & Health Resort in Bayerisch Gmain / Oberbayern 6 752 622 gewinnt 100 000,00 Euro



Prämienziehung (nur für Mega-Lose): Gewinnzahlen



1 427 760 gewinnt 1 000 000,00 112 530 gewinnt 100 000,00 57 368 gewinnt 10 000,00 2 755 gewinnt 1 000,00 17 gewinnt 10,00



(ohne Gewähr)



dpa yyzz s5 hi