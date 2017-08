Gewinner und Verlierer des Tages im XETRA-Handel am 4.08.2017

Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Aktien des DAX, MDAX und TecDAX wiesen im elektronischen Handel (XETRA) der Frankfurter Wertpapierbörse am 4.08.2017 die beste und die schlechteste Entwicklung auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro.)



Gewinner Kurs Veränderung in Prozent 1. GEA 37,60 (+ 8,73) 2. S&t Ag 15,70 (+ 8,58) 3. Adva AG 6,71 (+ 5,14) 4. Infineon Techno 19,23 (+ 3,81) 5. Telefonica Dtld 4,67 (+ 3,75) 6. Adidas Ag Na O.n 199,95 (+ 3,52) 7. Commerzbank 11,64 (+ 3,47) 8. E.ON AG 8,81 (+ 3,37) 9. Steinhoff 4,36 (+ 2,93) 10. Schaeffler 12,27 (+ 2,81)



Verlierer Kurs Veränderung in Prozent 1. Compugroup Medic 49,95 (- 2,19) 2. Springer 54,44 (- 2,17) 3. Morphosys 60,00 (- 1,90) 4. Aurubis 72,16 (- 1,64) 5. Aixtron AG 7,22 (- 1,08) 6. Fielmann 71,85 (- 0,92) 7. Siemens 111,55 (- 0,84) 8. STADA Arzneimittel 65,26 (- 0,70) 9. CTS Eventim 38,95 (- 0,68) 10. MERCK 92,59 (- 0,28)



Quelle: Reuters/oraise Stand: 4.08.2017 17:56 Uhr



