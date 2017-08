Gewinner und Verlierer des Tages im XETRA-Handel am 3.08.2017

Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Aktien des DAX, MDAX und TecDAX wiesen im elektronischen Handel (XETRA) der Frankfurter Wertpapierbörse am 3.08.2017 die beste und die schlechteste Entwicklung auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro.)



Gewinner Kurs Veränderung in Prozent 1. Nordex 12,44 (+ 6,87) 2. Fielmann 72,52 (+ 5,28) 3. Hugo Boss 71,60 (+ 3,08) 4. Commerzbank 11,24 (+ 2,04) 5. Innogy Se 36,89 (+ 2,03) 6. Uniper Se Na 18,15 (+ 1,79) 7. Compugroup Medic 51,07 (+ 1,63) 8. Rheinmetall 86,40 (+ 1,35) 9. Zalando Se 39,18 (+ 1,35) 10. ThyssenKrupp 24,94 (+ 1,28)



Verlierer Kurs Veränderung in Prozent 1. Duerr AG 97,30 (- 6,98) 2. Medigene Ag N 10,12 (- 5,60) 3. Fuchs Petrol AG 47,54 (- 3,34) 4. Evonik Industr 27,68 (- 3,11) 5. Siemens 112,50 (- 3,06) 6. Siltronic Nam 89,94 (- 2,12) 7. Rib Software Se 14,65 (- 1,81) 8. Dialog 37,36 (- 1,80) Semiconductor 9. Pfeiffer Vacuum 138,95 (- 1,80) 10. Beiersdorf 90,40 (- 1,78)



Quelle: Reuters/oraise Stand: 3.08.2017 17:55 Uhr