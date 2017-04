Gewinner und Verlierer des Tages im XETRA-Handel am 3.04.2017

Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Aktien des DAX, MDAX und TecDAX wiesen im elektronischen Handel (XETRA) der Frankfurter Wertpapierbörse am 3.04.2017 die beste und die schlechteste Entwicklung auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro.)



Gewinner Kurs Veränderung in Prozent 1. Siltronic Nam 64,26 (+ 2,91) 2. WACKER CHEMIE 98,18 (+ 1,69) 3. Pfeiffer Vacuum 119,90 (+ 1,52) 4. GEA 40,36 (+ 1,31) 5. Bilfinger 36,53 (+ 1,22) 6. Covestro 73,00 (+ 1,16) 7. Dt Pfandbriefbk 11,79 (+ 1,16) 8. S&t Ag 10,41 (+ 1,12) 9. ThyssenKrupp 23,20 (+ 1,05) 10. Dt Boerse Z Umt 86,81 (+ 1,05)



Verlierer Kurs Veränderung in Prozent 1. Sartorius 79,80 (- 2,98) 2. Deutsche Bank 15,70 (- 2,79) 3. Dialog 46,77 (- 2,29) Semiconductor 4. Steinhoff 4,44 (- 2,01) 5. Adva AG 10,38 (- 1,61) 6. Rib Software 12,20 (- 1,61) 7. Schaeffler 16,22 (- 1,58) 8. Xing Ag N 190,90 (- 1,55) 9. Drillisch 46,97 (- 1,53) 10. Prosiebensat1 N 40,90 (- 1,46)



Quelle: Reuters/oraise Stand: 3.04.2017 17:56 Uhr



