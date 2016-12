Gericht lÃ¤sst Eigentum von Ex-Zaman-Mitarbeitern beschlagnahmen

Istanbul (dpa) - Bei den Ermittlungen gegen frühere Mitarbeiter der geschlossenen regierungskritischen Zeitung «Zaman» hat ein türkisches Gericht die Beschlagnahmung von Eigentum von 54 Verdächtigen verfügt. Darunter sei der flüchtige Ex-Chefredakteur Ekrem Dumanli, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag.



Der Beschluss des Istanbuler Gerichts betreffe «alle Besitztümer» einschließlich Bankkonten, Wertpapieren und Firmenanteilen. Die Beschuldigten würden unter anderem verdächtigt, eine Terrororganisation finanziert und deren Mitglied gewesen zu sein. Grundlage sei ein Dekret aus dem derzeit geltenden Ausnahmezustand.



«Zaman» gehörte zu den Medien aus dem Umfeld der Gülen-Bewegung und war eine der größten Zeitungen der Türkei. Das Blatt war im März unter staatliche Zwangsaufsicht gestellt und auf Regierungslinie gebracht worden. Nach dem Putschversuch von Mitte Juli wurde «Zaman» - gemeinsam mit zahlreichen anderen Medien - per Dekret geschlossen.



Die Regierung macht den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den Umsturzversuch verantwortlich. Sie verdächtigt die Gülen-Bewegung auch, hinter der Ermordung des russischen Botschafters am vergangenen Montag zu stecken. Die Gülen-Bewegung wird von der türkischen Regierung als Terrororganisation eingestuft.