Gabriel bestÃ¼rzt Ã¼ber Explosion in St. Petersburger U-Bahn

Luxemburg (dpa) - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat sich tief bestürzt über die Explosion in einer St. Petersburger U-Bahn gezeigt. «Neben dem Entsetzen gibt es einfach jetzt nur die große Trauer und das Mitgefühl mit den betroffenen Familien und den Menschen in Russland», sagte der SPD-Politiker am Montag in Luxemburg am Rande eines Treffens der EU-Außenminister.



Noch wisse man nicht, was genau sich ereignet habe und kenne die Hintergründe nicht, sagte Gabriel. «Doch vieles deutet derzeit darauf hin, dass es sich um einen hinterhältigen Anschlag auf unschuldige Menschen handelt, die einfach nur ihrem Alltag nachgegangen sind.» Ein solcher verbrecherischer Akt würde durch nichts zu rechtfertigen sein.



Bei der Explosion in der russischen Metropole waren der Agentur Interfax zufolge mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere wurden demnach verletzt. «In diesen dunklen Stunden sind wir in Gedanken bei unseren Freunden in Russland, den Opfern und ihren Familien», sagte der Außenminister.