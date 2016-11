FuÃŸball-Fan bei Krawallen in Sevilla schwer verletzt

Sevilla (dpa) - Bei Ausschreitungen vor dem Champions-League-Spiel zwischen dem FC Sevilla und Juventus Turin ist ein Fußball-Fan schwer verletzt worden. Der 25-Jährige sei mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus in Sevilla gebracht worden, berichtete die Nachrichtenagentur efe unter Berufung auf die Behörden. An den Zusammenstößen in einer Kneipe im Zentrum der südspanischen Stadt seien in der Nacht zum Dienstag Dutzende Fans beider Vereine beteiligt gewesen, hieß es.