Frist fÃ¼r vietnamesischen Geheimdienstmann abgelaufen - Thanh im TV

Berlin/Hanoi (dpa) - Im Fall des von Deutschland ausgewiesenen vietnamesischen Geheimdienstmitarbeiters ist die Ausreisefrist abgelaufen. Das Auswärtige Amt konnte am Freitag jedoch zunächst nicht bestätigen, ob der Diplomat, der wegen des mysteriösen Verschwindens des vietnamesischen Geschäftsmannes Trinh Xuan Thanh zur «Persona non grata» erklärt worden war, Deutschland bereits verlassen hat. Aus dem Ministerium hieß es: «Die Frist zur Ausreise endet 48 Stunden nach Übergabe der Verbalnote. Übergabe erfolgte am Mittwoch 15.15 Uhr.»



Die Bundesregierung geht davon aus, dass der vietnamesische Geheimdienst und die Botschaft der Sozialistischen Republik an der Verschleppung des Geschäftsmannes nach Vietnam mitgewirkt haben. Zeugen hatten am 23. Juli in Berlin beobachtet, wie ein Mann und eine Frau mit Gewalt in ein Auto bugsiert wurden. Thanhs Berliner Anwälte sind überzeugt, dass die beiden Vietnamesen gekidnappt wurden.



Das vietnamesische Staatsfernsehen hatte am Donnerstag Aufnahmen mit einem vermeintlichen Geständnis des Geschäftsmanns gezeigt. Dabei war Thanh zu sehen, wie er behauptete, sich selbst gestellt zu haben. Ihm sei klar geworden, dass «ich zurückkehren und der Wahrheit ins Gesicht sehen, meine Fehler zugeben und mich entschuldigen muss». Unklar war, unter welchen Bedingungen die Aufnahme entstand.



Thanh wird zur Last gelegt, als Chef einer Tochterfirma des staatlichen Öl- und Gaskonzerns PetroVietnam für Verluste von umgerechnet etwa 125 Millionen Euro verantwortlich zu sein. Bei einer Verurteilung droht ihm im schlimmsten Fall die Todesstrafe.