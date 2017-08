Frankfurter Handel: AusgewÃ¤hlte Auslandsaktien um 17:56 Uhr

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden am 4.08.2017 um 17:56 Uhr folgende Kurse für 18 ausgewählte Auslandswerte festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro).



Aktie Kurs Veränderung Altria Group 55,92 (+ 0,34) Apple 133,14 (+ 1,85) Banco 5,82 (+ 0,13) Santander BP Amoco 5,17 (+ 0,06) Coca-Cola 38,82 (+ 0,14) DuPont 52,35 (- 0,82) Ericsson 5,35 (+ 0,01) ExxonMobil 68,25 (+ 0,29) Ford 9,33 (+ 0,06) General Motors 29,87 (+ 0,52) IBM 123,36 (+ 1,21) McDonald‘s 131,01 (+ 0,57) Microsoft 61,80 (+ 0,88) Nissan Motors 8,30 (- 0,07) Nokia 5,56 (+ 0,04) Sony 34,32 (+ 0,38) UBS 14,66 (- 0,08) Vodafone 2,53 (+ 0,02)



Quelle: Reuters/oraise Stand: 4.08.2017 17:56 Uhr



