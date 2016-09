Forschungsprojekt: Welche Hilfen brauchen Kinder nach Katastrophen?

Bonn (dpa) - Welche Hilfen brauchen Kinder und Jugendliche, die ein schweres Unglück oder einen Terroranschlag miterlebt haben? Antworten auf diese Frage soll ein Forschungsprojekt geben, das das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Auftrag gegeben hat. «Zwar liegen Konzepte und Empfehlungen zur psychosozialen Versorgung von Kindern und Jugendlichen nach Notfällen und Katastrophen vor. Ihnen fehlt bisher jedoch die wissenschaftliche Absicherung», sagte Jutta Helmerichs, Referatsleiterin Psychosoziales Krisenmanagement im BBK, am Freitag in Bonn.



Das unmittelbare Erleben von Gewalt, Tod und Bedrohung könne gerade bei Kindern und Jugendlichen erhebliche psychische Auswirkungen haben. Das BBK hat den Forschungsauftrag an Prof. Harald Karutz von der Medical School Hamburg vergeben und fördert das auf drei Jahre angelegte Projekt mit rund 370 000 Euro.