Flugzeug bringt zehn Inder in die Slowakei und verschwindet

Bratislava (dpa) - Zehn Migranten hat ein Flugzeug aus der Ukraine in die Slowakei gebracht und ist wieder verschwunden. Bei den über die EU-Außengrenze geschleusten Personen handle es sich um indische Staatsangehörige, teilte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur TASR mit.



Grenzpolizisten hätten in der Nacht zum Freitag bemerkt, dass ein kleines Flugzeug ungewöhnlich tief über die Grenze flog. Bis die Polizei aber den Landeplatz der Maschine nahe dem Dorf Hatalov im ostslowakischen Bezirk Michalovce entdeckte, sei das Flugzeug im Dunkeln bereits wieder gestartet. Am Boden seien lediglich die zehn Migranten zurück geblieben. Sie würden noch über den Ablauf ihres Flugs befragt und dann in die Ukraine abgeschoben, erklärte die Polizeisprecherin.