Familie des mutmaÃŸlichen Berlin AttentÃ¤ters ist erschÃ¼ttert

Tunis (dpa) - Die Familie des möglichen Attentäters vom Berliner Weihnachtsmarkt hat sich erschüttert von den Nachrichten über den jüngsten Sohn der Familie gezeigt. Sie könne sich nicht vorstellen, dass ihr Sohn Anis Amri zu solch einer Tat fähig sei, sagte die Mutter des 24-Jährigen, Nur al-Huda, der Deutschen Presse-Agentur. Sie hoffe darauf, dass die Wahrheit bald ans Licht kommt. Die Familie bete mit den Opfern.



Nach Angaben der Familie hatte der Bruder sich das letzte Mal am vergangenen Sonntagabend gemeldet. Man habe regelmäßig telefoniert. Nach dem Amri wird europaweit im Zusammenhang mit dem Anschlag am Montagabend am Breitscheidplatz in Berlin gefahndet.