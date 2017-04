Explosion inÂ St. Petersburg:Â FIFAÂ geschockt und traurig

Lausanne/St. Petersburg (dpa) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat mit Betroffenheit auf die Explosion in einer U-Bahn in St. Petersburg reagiert. Die Explosion sei «schockierend und traurig», hieß es in einer Stellungnahme des Verbandes am Montag. «Die FIFA und ihre Mitarbeiter senden ihr herzliches Beileid an die Familien derer, die ihr Leben verloren haben. Unsere Gedanken sind ebenso bei denen, die verletzt sind.» St. Petersburg ist als wichtiger Spielort für die Fußball-WM 2018 und den Confederations Cup in diesem Sommer vorgesehen.



Bei der Explosion in der russischen Metropole sollen mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen und 50 Personen verletzt worden sein. Das staatliche Ermittlungskomitee geht von einem Terroranschlag aus.



In Russland wird im kommenden Jahr um die Fußball-WM gespielt. In diesem Jahr findet als WM-Probelauf der Confederations Cup unter anderem mit Weltmeister Deutschland statt. St. Petersburg ist bei beiden Turnieren eine der wichtigsten Austragungsstätten. Insgesamt sind vier Confed-Cup-Partien in der Fünf-Millionen-Stadt geplant, darunter am 17. Juni das Eröffnungsspiel und am 2. Juli das Finale. Ein Jahr später ist St. Petersburg sieben Mal Schauplatz eines WM-Spiels.