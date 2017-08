EuroStoxx 50: Aktienkurse um 17:55 Uhr

Frankfurt/Main (dpa) - Die Aktienkurse des Dow Jones EuroStoxx 50 wurden am 3.08.2017 um 17:55 Uhr wie folgt festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).



Aktien (Land) Kurs Veränderung Adidas (DE) 193,15 (+ 1,30) Ahold Delhaize (NL) 17,42 (- 0,10) Airbus Group (NL) 71,28 (+ 0,27) Air Liquide (FR) 104,25 (+ 0,55) Allianz (DE) 183,50 (- 0,10) Anheuser Busch (BE) 101,25 (+ 1,05) Inb. Asml Holding (NL) 128,30 (+ 1,25) Axa UAP (FR) 25,20 (- 0,10) Banco Bilbao (ES) 7,82 (+ 0,07) Banco Santander (ES) 5,76 (+ 0,04) BASF (DE) 80,60 (- 0,11) Bayer (DE) 106,25 (+ 0,05) BMW (DE) 79,38 (+ 0,52) BNP (FR) 67,22 (+ 0,66) CRH Plc (IE) 29,54 (+ 0,37) Daimler (DE) 59,77 (- 0,03) Danone (FR) 64,68 (+ 1,23) Deutsche Bank (DE) 15,28 (+ 0,14) Deutsche Post (DE) 33,68 (- 0,08) Deutsche Telekom (DE) 15,56 (+ 0,02) E.ON AG (DE) 8,52 (- 0,01) Enel (IT) 4,94 (+ 0,06) Engie (FR) 13,65 (+ 0,00) ENI (IT) 13,50 (- 0,03) Essilor Internat (FR) 105,45 (- 0,75) Fresenius Se (DE) 69,50 (- 0,82) IBERDROLA (ES) 6,78 (+ 0,02) Inditex (ES) 33,68 (- 0,07) ING Groep (NL) 15,66 (- 0,04) Intesa San Paolo (IT) 2,90 ( 0,00) L‘Oréal (FR) 175,10 (+ 0,15) LVMH (FR) 219,00 (+ 3,95) Münch. Rückvers. (DE) 184,60 (+ 0,15) Nokia (FI) 5,52 (+ 0,02) ORANGE (FR) 14,30 (+ 0,06) Philips (NL) 32,04 (- 0,18) Safran (FR) 79,60 (+ 0,29) Saint Gobain (FR) 47,65 (+ 0,32) Sanofi-Aventis (FR) 80,42 (+ 0,40) SAP (DE) 90,55 (+ 0,92) Schneider Electric (FR) 67,37 (- 0,02) Siemens (DE) 112,50 (- 3,55) Société Générale (FR) 48,72 (+ 0,58) Telefónica (ES) 9,49 (- 0,03) TotalFina (FR) 43,57 (- 0,07) Unibail-Rodamco (FR) 214,05 (+ 0,35) Unilever (NL) 49,06 (+ 0,26) Vinci (FR) 75,56 (+ 0,88) Vivendi Universal (FR) 20,12 (+ 0,10) Volkswagen (DE) 130,00 (- 0,85)



Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss



Stand Veränderung EURO STOXX 3.466,37 (+ 7,05) 50



Quelle: Reuters/oraise Stand: 3.08.2017 17:55 Uhr