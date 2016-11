Euro fÃ¤llt wieder leicht zurÃ¼ck

Frankfurt/Main (dpa) - Der Euro hat am Dienstag moderat nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0620 US-Dollar und damit etwas weniger als im asiatischen Handel. Eine klare Richtung lässt sich im Handel zwischen Euro und Dollar momentan aber nicht erkennen. Schon zu Wochenbeginn hatte der Euro mal zugelegt, mal nachgegeben. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0631 Dollar festgesetzt.



Die Kursentwicklung des Euro wie auch anderer Währungen hängt zurzeit stark von der Entwicklung des US-Dollar ab. Neigte dieser am Montag noch zur Schwäche, legte er am Dienstag wieder etwas zu. Der Dollar wiederum wird stark von den Erwartungen an die Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump getrieben. In der vergangenen Wochen hatte der Dollar spürbaren Rückenwind, weil von Trump eine konjunkturbelebende Finanzpolitik erwartet wird.



Wachstumsschädliche Punkte seiner Agenda wie Trumps große Skepsis dem Freihandel gegenüber werden an den Märkten zurzeit ausgeblendet.