EU-Politiker entsetzt nach Londoner Anschlag

Brüssel (dpa) - Mit Bestürzung haben EU-Spitzenpolitiker auf den Londoner Terroranschlag reagiert. Er verfolge die Ereignisse mit Entsetzen, erklärte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker noch in der Nacht zum Sonntag auf Twitter. «Gedanken und Gebete sind bei den Opfern und ihren Familien.»



EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte am Morgen: «Mein Herz und meine Gedanken sind nach einem weiteren feigen Angriff in London. Europa steht an der Seite des Vereinigten Königreichs im Kampf gegen den Terrorismus.» EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani twitterte: «Wir trauern in Solidarität mit den Opern und den Familien der abscheulichen #LondonBridge Attacke. Diese Taten müssen ein Ende haben!»