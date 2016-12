EU-Mittel fÃ¼r Ex-Opelaner fast zur HÃ¤lfte nicht abgerufen

Bochum (dpa) - Zwei Jahre nach dem Aus desBochumer Opelwerks ist nur gut die Hälfte der EU-Mittel zur Qualifizierung der Ex-Beschäftigten abgerufen worden. Das hat das Bundesarbeitsministerium auf Anfrage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Bärbel Höhn bestätigt. Von den vorgesehenen 6,9 Millionen Euro aus dem europäischen Globalisierungsfonds seien nur 3,6 Millionen Euro für Maßnahmen und Verwaltungskosten des Transferunternehmens geflossen. Der Betriebsrat klagt über verpasste Chancen. Zuerst hatte die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» («WAZ/Donnerstag) berichtet.



Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums wird das Projekt zum Jahresende abgeschlossen. Das Ministerium wie auch der Tüv Nord als Träger der Transfergesellschaft wiesen darauf hin, dass sich eine solche Quote im üblichen Rahmen bewege. Wichtig sei, dass ausreichend Mittel zur Verfügung stünden. Nicht jede denkbare und finanzierbare Maßnahme sei auch sinnvoll, hieß es in der Stellungnahme des Bundesarbeitsministeriums.



Der Bochumer Betriebsratsvorsitzende Murat Yaman berichtete dagegen über Beschwerden wegen nicht genehmigter Qualifizierungsmaßnahmen. «Man hätte mit 6,9 Millionen Fördermitteln viel machen können», sagte er. Von den ursprünglich 2600 betroffenen Mitarbeitern seien nun zum Jahresende mit dem Auslaufen der Vermittlungsversuche bis zu 1000 von der Arbeitslosigkeit bedroht. Lediglich für etwa 100 Härtefälle werde es ein drittes Jahr in der Transfergesellschaft geben.