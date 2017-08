EU-Experten sollen bei StÃ¤rkung von Verwaltung in Mali helfen

Brüssel (dpa) - Die EU entsendet Experten zur Unterstützung der Behörden in zwei Regionen des westafrikanischen Staates Mali. Das Team aus zehn Personen solle auf Bitten der malischen Regierung die Verwaltung in den Gouvernements Mopti und Segou im Zentrum des Landes stärken helfen, teilte der Rat als Vertretung der EU-Staaten am Freitag in Brüssel mit. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter sollten gefördert werden. Für das erste Jahr steht ein Budget von 3,25 Millionen Euro zur Verfügung.



Insbesondere im Norden Malis sind die Terrororganisation Al-Kaida im Islamischen Maghreb (AQMI) und andere extremistische Gruppen aktiv. Sie greifen dort immer wieder malische Sicherheitskräfte und UN-Friedenstruppen an. Es kommt aber auch im Zentrum des Landes immer wieder zu Anschlägen.



Die EU-Kommission gab zudem bekannt, dass sie ihre humanitäre Hilfe für den Norden und das Zentrum Malis und für Nachbarregionen in Burkina Faso und Mauretanien um 3,5 Millionen Euro aufstockt. Das Geld soll die Versorgung mit Lebensmitteln und die Gesundheitsversorgung verbessern.