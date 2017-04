Erster Einsatz fÃ¼r Reisereporterin Â«NaddelÂ» verschoben

Hamburg (dpa) - Nadja Abd el Farrag («Naddel») hat ihren ersten Dreh als Reporterin beim Reisesender Sonnenklar.TV kurzfristig abgesagt. Wenige Stunden bevor am Dienstagmittag ihr Flieger nach Ägypten gehen sollte, informierte sie die Verantwortlichen darüber, dass der Arzt ihr ein striktes Reiseverbot erteilt habe, wie der Sender der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg mitteilte. Die 52-Jährige, die einst beim RTL-II-Erotikmagazin «Peep» zu Hause war und durch ihre Beziehung zu Popmusiker Dieter Bohlen Schlagzeilen machte, soll sich für Sonnenklar.TV mehrmals täglich live von Reisezielen melden - mit Informationen über Wetter, Küche und den Urlaubsort.



Laut dem Geschäftsführer von Sonnenklar.TV, Andreas Lambeck, ist Nadja Abd el Farrag beim Spazierengehen umgeknickt. Ihr Fuß sei stark geschwollen. Der Sender teilte mit, er halte an ihr als Moderatorin aber fest und wolle den Dreh schnellstmöglich nachholen.