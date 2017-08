Erster Drittliga-Sieg für Karlsruhe - Paderborn Spitzenreiter

Leipzig (dpa) - Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC ist am 4. Spieltag der 3. Fußball-Liga der erste Sieg gelungen. Am Samstag bezwangen die Badener den bislang ungeschlagenen SV Wehen Wiesbaden mit 2:1 (0:1). Neuer Tabellenführer ist der frühere Bundesligist SC Paderborn. Der Absteiger hielt sich mit einem 5:0 (3:0) über die SG Sonnenhof Großaspach schadlos und übernahm dank der besseren Tordifferenz im Vergleich zu Fortuna Köln die Spitzenposition. Köln kam trotz 2:0-Führung bei Aufsteiger SpVgg Unterhaching nur zu einem 2:2.



In Karlsruhe war Wiesbaden nach 44 Minuten durch Alf Mintzel in Führung gegangen. Anton Fink (56.) und Kai Bülow (83.) drehten die gutklassige Drittliga-Partie. Paderborn brauchte beim 5:0-Kantersieg über Großaspach kaum Gegenwehr brechen. Massih Wassey (25.), Ben Zolinsky (37./43.), Sven Michel (51.) und Dennis Srbeny (64.) trafen für den Spitzenreiter.



In Unterhaching sah Köln bis zur 65. Minute wie der sichere Sieger aus. Daniel Keita-Ruel (45.) und Okan Kurt (65.) hatten die Domstädter in Führung gebracht. Innerhalb von zwei Minuten kam Unterhaching durch Stefan Schimmer (67.) und Stephan Hain (69.) aber zum Ausgleich.



Ein sicherer 3:0 (1:0)-Erfolg gelang dem VfR Aalen gegen den SV Meppen, womit der Gastgeber auf Rang vier vorrückte. Davor steht noch die zweite Mannschaft von Werder Bremen nach einem 1:0 (1:0) bei Preußen Münster. Ein Platzverweis für Kapitän Aumry Bischoff wegen einer Tätlichkeit (25.) machte dem FC Hansa Rostock im Spiel gegen den SV Meppen zu schaffen. Die Gäste gewannen durch Tore von Benjamin Girth (51.) und Nico Granatowski (88.) bei einem Gegentreffer von Marcel Ziemer (68.) mit 2:1.