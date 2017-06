Erst Bayern, jetzt Juve - Endspiel-Experte Mandzukic ungekrÃ¶nt

Cardiff (dpa) - Den Bayern-Fans wird Mario Mandzkic immer als einer Finalhelden von 2013 in Erinnerung bleiben, nur knapp verpasste der Endspiel-Experte nun den nächsten Coup. Wie beim Finale seiner Münchner vor vier Jahren jubelte der kroatische Stürmer mit Juve auch gegen Real Madrid als Torschütze. Nach dem frühen Rückstand durch Cristiano Ronaldo schlug der Heißblut-Angreifer mit einem Traumtor zum 1:1 zurück. Gonzalo Higuain legte auf den 31-Jährigen ab - und Mandzukic erzielte mit dem Rücken zum Tor das 1:1. Doch der Ausgleich war am Ende zu wenig, Juve unterlag im Finale von Cardiff 1:4 (1:1).



Der Kroate ist erst der zweite Star der Champions League, der mit zwei verschiedenen Teams in Endspielen getroffen hat. Vor Mandzukic gelang das nur Ronaldo - mit Manchester United und Real Madrid.



2012 wurde Mandzukic von den Münchnern verpflichtet, hatte großen Anteil am Triple im Jahr 2013. Pep Guardiola und er wurden dagegen keine Freunde. Beim Pokalfinale 2014 war Mandzukic nicht einmal im Kader. Danach verließ er die Bayern, die Robert Lewandowski holten.



Bei seiner nächsten Station Atlético Madrid stellte er seine Real-Expertise unter Beweis. Von sieben (!) Spielen verlor er nur das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen die Königlichen - was aber den K.o. bedeutete. Diesmal half auch sein Treffer nicht.