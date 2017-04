Elf MÃ¤nner- und zwÃ¶lf Frauen-Teams wollen Lizenz fÃ¼r Volleyball-Liga

München (dpa) - Elf Vereine bei den Männern und zwölf Frauen-Teams wollen in der kommenden Saison in den 1. Volleyball-Bundesligen dabei sein. Das gab die VBL am Dienstag bekannt. Bei den Frauen könnte damit die gewünschte Teilnehmerzahl wieder erreicht werden, bei den Männern dürften wie schon in diesem Jahr elf Mannschaften dabei sein. Die insgesamt 23 Clubs reichten fristgerecht Anfang April die Lizenzanträge ein, welche von der Liga bis Ende Mai geprüft werden.



Vor einer Rückkehr in die oberste deutsche Liga steht der viermalige Pokalsieger TSV Unterhaching, dem eine Wildcard winkt. Auch die Solingen Volleys bei den Männern und Schwarz-Weiß Erfurt bei den Frauen, die beide eigentlich abgestiegen sind, haben sich für einen Verbleib in der Bundesliga beworben.