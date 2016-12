Eisschnelllauf-Weltverband:Â Kein Weltcup-Finale in Russland

Lausanne (dpa) - Nach dem Bob- und Schlittenverband hat auch der Eisschnelllauf-Weltverband den Russen ein großes Sportereignis entzogen. Das Weltcup-Finale der Eisschnellläufer in Tscheljabinsk im März werde in ein anderes Land verlegt, teilte die ISU am Donnerstag mit. Freiwillig zurückgegeben hat dagegen der russische Biathlon-Verband die Junioren-WM im Westen des Landes und den Weltcup in der sibirischen Stadt Tjumen.



Die Eisschnellläufer nannten als Begründung für die Verlegung, dass nach der Veröffentlichung des zweiten Teils des McLaren-Report der Schwerpunkt der Veranstaltung nicht auf dem Sport, sondern auf den Doping-Vorwürfen und Kontroversen liegen würde. Dadurch könne man die tolle Arbeit der Gastgeber in Tscheljabinsk nicht genügend würdigen. Über ein Ersatz-Austragungsort soll zügig entschieden werden.



Dem Olympia-Ort Sotschi waren bereits am 13. Dezember die Welt-Titelkämpfe der Bob- und Skeletonfahrer wegen der massiven Dopingvorwürfe entzogen worden. Die Bob- und Skeleton-WM findet nun im Februar 2017 in Königssee statt.