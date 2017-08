Â«Eis am StielÂ»-Star und Elvers-Ex ziehen ins Big-Brother-Haus

Köln (dpa) - Das ulkige Schwergewicht aus der Sexkomödie «Eis am Stiel», ein im Dschungelcamp erprobtes Model und der Ex von Jenny Elvers: Sat.1 hat die ersten Bewohner für die neue Staffel «Promi Big Brother» bestätigt.



Wie der Sender am Freitag mitteilte, wird unter anderem Zachi Noy (64) in das «Big Brother»-Haus einziehen. Einigen ist der Schauspieler womöglich noch aus der Sexklamotten-Reihe «Eis am Stiel» bekannt. Ebenfalls dabei sind Model Sarah «Dingens» Knappik (30), die schon beim RTL-Pendant «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» mitmachte, und Steffen von der Beeck, Ex-Verlobter von Fernsehsternchen Jenny Elvers (45), die die Staffel passenderweise als Kommentatorin im Frühstücksfernsehen begleiten wird.



Insgesamt nannte Sat.1 sechs Namen, am Ende sollen es zwölf sein. Die Staffel beginnt am kommenden Freitag (11. August, 20.15 Uhr, Sat.1).