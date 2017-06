Dschihad im Ramadan

Berlin (dpa) - Der Ramadan gilt unter Muslimen eigentlich als eine Zeit des Friedens. Im Fastenmonat sollen die Menschen Enthaltsamkeit üben und in sich gehen. Damit gehört der Ramadan im Islam zu den drei Monaten, in denen Kriege eigentlich verboten sind. Er begann in diesem Jahr am 27. Mai und endet am 24. Juni.



Dschihadisten wie die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) rufen ihre Anhänger in dieser Zeit hingegen ausdrücklich zum Kampf und zu Anschlägen auf. Sie sehen sich damit in der Tradition des Propheten Mohammed, der eine seiner wichtigsten Schlachten im Ramadan geführt hatte. Auch der jüngste Anschlag in London trägt die Handschrift des IS. Bekannt hat sich bislang allerdings noch niemand zu der Tat.



Islamische Extremisten gehen aufgrund der Überlieferungen aus dem Leben des Propheten davon aus, dass ein Märtyrertod im Ramadan den Kämpfern im «Heiligen» Krieg die höchsten und besten Plätze im Paradies beschert.



Einer der blutigsten Anschläge im Ramadan liegt nur etwa ein Jahr zurück: Ende Juni 2016 sprengten sich am Istanbuler Atatürk-Flughafen drei Attentäter in die Luft und rissen 45 Menschen mit in den Tod. Dann folgte die Horrornacht in Bangladesch, als bei einer Geiselnahme 28 Menschen starben. Schließlich detonierte in Bagdad eine gewaltige Autobombe und zerstörte ein Einkaufszentrum. Mehr als 200 Menschen starben.



Im Ramadan wurden auch schon Kriege zwischen verfeindeten Staaten geführt: Einer der bekanntesten war der Jom-Kippur-Krieg im Jahr 1973, als Ägypten Israel mitten im Fastenmonat - und zugleich am höchsten jüdischen Feiertag - angriff.