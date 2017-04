Drei Soldaten bei PKK-Anschlag in SÃ¼dosttÃ¼rkei getÃ¶tet

Istanbul (dpa) - Bei einem Anschlag der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in der südosttürkischen Provinz Sirnak und anschließenden Gefechten sind mehrere Menschen getötet worden. Drei Soldaten seien am Dienstag durch einen von der PKK verlegten Sprengsatz ums Leben gekommen und fünf weitere verletzt worden, meldete die Nachrichtenagentur DHA unter Berufung auf die türkischen Streitkräfte.



Anschließend habe die Armee Luftschläge in der Region geflogen und sich Gefechte mit PKK-Kämpfern geliefert. Dabei seien fünf Kämpfer «neutralisiert» worden. Mit «neutralisiert» meinen die türkischen Behörden «kampfunfähig machen», was meist töten bedeutet, aber auch verletzen oder gefangen nehmen heißen kann.



Die türkische Armee geht im Südosten der Türkei massiv gegen die PKK vor. Ein mehr als zwei Jahre anhaltender Waffenstillstand war im Juli 2015 gescheitert. Seitdem eskaliert der Konflikt erneut. Die PKK steht in der Türkei, der EU und den USA auf der Terrorliste.