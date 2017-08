Diskus-Olympiasieger Harting wird WM-Sechster - Litauer Gudzius siegt

London (dpa) - Diskus-Olympiasieger Robert Harting hat bei seinem letzten Start bei einer Leichtathletik-WM keine Medaille mehr gewonnen. Der dreimalige Weltmeister aus Berlin musste sich am Samstag im Finale von London mit einer Weite von 65,10 Meter und Platz sechs begnügen. Überraschend gewann der Litauer Andrius Gudzius den Weltmeistertitel mit 69,21 Meter. Topfavorit Daniel Stahl aus Schweden holte mit 69,19 Meter Silber vor Mason Finley (USA), der 68,03 Meter weit warf.



Martin Wierig aus Magdeburg war in der Qualifikation mit drei ungültigen Versuchen ausgeschieden. Robert Hartings Bruder Christoph, Olympiasieger von 2016, konnte sich in der nationalen WM-Ausscheidung nicht durchsetzen.