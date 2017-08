Die teuersten Transfers der Fußball-Geschichte

Paris (dpa) - Mit der Ablösesumme von 222 Millionen Euro für Super-Star Neymar hat Paris St. Germain alle bisherigen Transfer-Dimensionen im Fußball gesprengt. Der vom FC Barcelona kommende Brasilianer löst Paul Pogba in der Liste der teuersten Fußballer ab. Der Franzose war im Vorjahr für 105 Millionen Euro von Juventus Turin zu Manchester United gewechselt.



Die teuersten Transfers (Summen in Euro):



Namen Summe abgebender Verein aufnehmender Jahr Verein Neymar 222 Mio FC Barcelona Paris St. Germain 2017 Paul Pogba 105 Mio Juventus Turin Manchester United 2016 Gareth Bale 94 Mio.* Tottenham Hotspur Real Madrid 2013 Cristiano Ronaldo 94 Mio. Manchester United Real Madrid 2009 Gonzalo Higuain 90 Mio. SSC Neapel Juventus Turin 2016 Romelo Lukaku 85 Mio. FC Everton Manchester United 2017 Neymar 83,5 Mio. FC Santos FC Barcelona 2013 Luis Suárez 81 Mio. FC Liverpool FC Barcelona 2014 James Rodríguez 80 Mio. AS Monaco Real Madrid 2014 Kevin De Bruyne 75 Mio. VfL Wolfsburg Manchester City 2015 Ángel di María 75 Mio. Real Madrid Manchester United 2014 Zinedine Zidane 73,5 Mio. Juventus Turin Real Madrid 2001 Zlatan 69,5 Mio. Inter Mailand FC Barcelona 2009 Ibrahimovic



* andere Quellen nennen als Ablösesumme 100 Millionen Euro