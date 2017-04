Deutschland rÃ¼ckt bei der Badminton WM ins Topfeld auf

Kuala Lumpur (dpa) - Die deutsche Badminton-Nationalmannschaft rückt bei der Mannschafts-Weltmeisterschaft in die Gruppe der Top 12 auf. Durch den kurzfristigen Rückzug von England kann das deutsche Team bei der WM, die im Mai im australischen Gold Coast ausgetragen wird, von Gruppe zwei in Gruppe eins hochrücken. Dies teilte die Badminton World Federation (BWF) am Dienstag in Kuala Lumpur mit. Die Spieler von Chef-Bundestrainer Detlef Poste werden in der Gruppenphase nun auf Japan und Malaysia treffen. Ursprünglich wären Vietnam, Schottland und Kanada die Gegner gewesen.