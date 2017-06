Deutsches Turnfest mit bunter Show am Brandenburger Tor erÃ¶ffnet

Berlin (dpa) - Das Internationale Deutsche Turnfest in Berlin ist am Samstag vor Zehntausenden Turnern und Gästen mit einer bunten Show am Brandenburger Tor eröffnet worden. Stargast der Eröffnungsveranstaltung war Olympia-Turner Andreas Toba, der unter dem Beifall der Zehntausenden Zuschauer auf der Straße des 17. Juni am Pauschenpferd trotz Nieselregens sein Comeback nach neun Monaten Verletzungspause aufgrund von drei Knie-Operationen feierte.



Zuvor war ein bunter Festzug mit rund 15 000 Turnfest-Teilnehmern aus allen 22 Landesverbänden und Gästen aus elf Nationen über die Straße des 17. Juni gezogen. Mit Fahnen, Turngeräten und zahlreichen Musikinstrumenten stimmte der Zug in farbenfrohen Trainingsanzügen und Kostümen auf das Turnfest ein.



Bis zum 10. Juni werden über 80 000 Teilnehmer in 400 Wettkämpfen ihre Kräfte messen und ihre Meister in 24 Sportarten ermitteln.