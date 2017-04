Deutsches Handball-Trio mit schweren Spielen im EHF-Cup-Viertelfinale

Wien (dpa) - Das deutsche Handball-Trio hat bei der Auslosung des Viertelfinales im EHF-Pokal nicht alle Wünsche erfüllt bekommen. Anstatt der erhofften Reise in die spanische Sonne müssen die Füchse Berlin gegen Grundfos Tatabanya KC aus Ungarn antreten, wie die Auslosung am Dienstag in Wien ergab. Stattdessen trifft der SC Magdeburg auf den spanischen Vertreter Helvetia Anaitasuna, die MT Melsungen tritt gegen St. Raphael aus Frankreich an. Die Viertelfinal-Hinspiele finden am 22. und 23. April statt, eine Woche danach folgen die Rückspiele. Alle deutschen Teams spielen zunächst auswärts.



Als Gastgeber des Finalturniers Ende Mai hatte Frisch Auf Göppingen als vierter deutscher Vertreter durch den Sieg in Gruppe B das Viertelfinale überspringen dürfen. Sollten Berlin, Melsungen und Magdeburg den Sprung in die Runde der besten vier Teams schaffen, würde es am 20. und 21. Mai erstmals überhaupt zu einem rein deutschen Finalturnier kommen. «Dazu müssen wir aber zweimal hochkonzentriert ins Spiel gehen und unser Potenzial abrufen», sagte SCM-Geschäftsführer Marc-Hendrik Schmedt.